Berne - Le prix des crèches fait le grand écart en Suisse

Placer son bambin dans une crèche peut s’avérer plus ou moins onéreux selon qu’on habite à Zoug (140 fr. par jour au maximum) ou à Appenzell (80 fr.). Dans tout le pays, la limite inférieure se situe en moyenne à 15 fr. par jour. Pour ce genre d’accueil, les chefs-lieux romands se distinguent par un prix plus avantageux; à l’exception de Lausanne. Face à cette jungle, Stefan Meierhans, le surveillant fédéral des prix, a compilé les tarifs qui, fédéralisme oblige, diffèrent selon les cantons et les communes. Il a passé sous la loupe trois types d’accueil: le préscolaire, l’extrascolaire et l’accueil familial. Pour les deux derniers types d’accueil, des disparités analogues ont été observées avec les crèches. Et, toujours dans les deux derniers types, les cantons romands ne sont pas forcément les meilleurs élèves.