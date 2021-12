Berne : Le prix des croissants va prendre l’ascenseur

Le prix des céréales a augmenté. Pour le coup, les viennoiseries coûteront plus cher l’année prochaine. Jusqu’à 15% de plus en moyenne.

De nombreuses matières premières sont devenues plus onéreuses cette année. Et les céréales n’ont pas échappé à la règle. Aussi, l’Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS) recommande à ses membres d’augmenter tout l’assortiment de produits pour 2022 rapporte la «SonntagsZeitung». Comme tant les matières premières que les emballages, l’énergie et les frais de cartes de crédit ont pris l’ascenseur, la BCS recommande une hausse de 15%. Rien que le prix du blé a augmenté de 30%! Ce sont entre 10 et 15 centimes qui viendraient s’ajouter au prix actuel d’un croissant, par exemple, selon le producteur.