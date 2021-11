Suisse : Le prix des loyers baisse, les prix de vente augmentent

En octobre, les locataires pouvaient se loger de manière plus avantageuse qu’en septembre, alors que les propriétaires devaient débourser davantage.

En Suisse, le prix des loyers a diminué pour le mois d’octobre. Avec une baisse de 0,4 pour cent, les loyers étaient légèrement inférieurs aux valeurs du mois précédent. La tendance à plus long terme est elle aussi négative : en un an, les loyers ont baissé de 1,1 pour cent. C’est ce que révèle le Swiss Real Estate Offer Index, relevé conjointement par ImmoScout24 et le cabinet de conseil immobilier CIFI SA.