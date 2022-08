Vaud: Le prix des pellets prend l’ascenseur, les escrocs en profitent

Patrick Schmutz, vice-président de la faîtière suisse Propellets et directeur d’Énergie Durable SA, tient toutefois à relativiser: «Avant, les prix étaient très bas et les marges très faibles. Il y a donc eu peu d’investissements, notamment en matière de stockage. Ces rentrées supplémentaires permettront à la branche de corriger le tir. Et se chauffer aux pellets demeure bien moins cher que le mazout ou le gaz.»

Selon Landi, cette augmentation est due à «la pénurie de matières premières et la forte demande, renforcée par la recommandation de la Confédération de s’approvisionner» cet été déjà. En effet, début juin, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays lançait un appel «à passer commande tout de suite, dans l’optique de libérer un maximum de place de stockage pour éviter, autant que possible, les interruptions de la production en raison de stocks excédentaires durant l’été».

Les chaudières se multiplient

Une demande accrue et des prix qui prennent l’ascenseur: il n’en fallait pas davantage pour que ce business suscite l’intérêt des escrocs. Lundi, la police vaudoise a lancé un appel à la prudence face à l’apparition de fausses annonces. «Avant de payer, privilégiez une rencontre physique avec le vendeur et appelez la société via son numéro officiel. Si vous êtes victimes, demandez un retour des fonds à la banque et déposez plainte», indique la police.