Marchés : Le prix du café brûle, la note du consommateur pas si amère

Le renchérissement du transport, les troubles politiques en Colombie et les conditions météorologiques dévastatrices au Brésil expliquent la hausse des prix du café. Mais les consommateurs devraient être relativement épargnés.

Déjà en forte hausse, les cours du café ont connu une poussée de fièvre cette semaine, notamment poussés par la météo et des troubles géopolitiques, mais les consommateurs n’en subissent pas encore les conséquences et celles-ci devraient rester limitées.

Après un épisode sec plus tôt dans l’année, une vague de gel a en effet frappé cette semaine les plantations du Minas Gerais, l’Etat qui produit 70% de l’arabica brésilien. Les températures négatives «provoquent une défoliation des arbres et peuvent même tuer les plus jeunes, de quoi affecter le rendement de la future récolte» du premier producteur et exportateur de café au monde, reprend Carlos Mera.