Genève: Le prix du gaz subit une seconde augmentation

Genève : Le prix du gaz prend une seconde fois l’ascenseur

52 francs par mois en plus pour un logement de 80 m²

Concrètement, la facture moyenne pour un appartement de 80 m² augmentera de 20 francs par mois, une somme qui s’ajoute aux 32 francs supplémentaires qui avaient surgi ce printemps. Résultat: la hausse mensuelle atteindra 52 francs. Pour une entreprise consommant 150’000 kWh/an, par exemple un restaurant ou un commerce, l’augmentation totale se chiffrera à 612 francs par mois (375 francs en mai, plus 237 francs dès 2023). Pour une grande société consommant plus d’un million de kWh/an, le surcoût total s’établira à 4’083 francs (2500 francs en mai, plus 1583 francs dès janvier).