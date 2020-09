Consommation : Le prix du porc s’est envolé partout, sauf en Suisse

Le coronavirus et la peste porcine africaine ont eu de lourdes conséquences sur le prix de la viande de porc dans le monde. Mais notre pays n’a pas subi d’envolée.

La tendance vers une consommation modérée de viande et l’arrivée sur le marché d’alternatives végétales ne sont pas près de détrôner les grillades de côtelettes et d’escalopes. En Suisse, la consommation de viande de porc a atteint l’année dernière 21,2 kg par habitant, à comparer aux 14,2 kg de volaille et 11,3 kg de boeuf engloutis, selon les statistiques de la faîtière Proviande.

La consommation de viande de porc a cependant légèrement diminué au fil des ans. Elle se situait encore à 25,3 kg par habitant en 2010 et a depuis baissé de 16%. Pour l’ensemble de la viande, le repli entre 2010 et 2019 s’élève à 4,4%.

Crises dans le secteur

Demande couverte à 93% localement

Entre janvier et fin juillet, la viande de porc, au départ du producteur, ne s’est renchérie que de 4,5%, avec une hausse de 3,3% du label IP Suisse et de 9,3% pour le bio. Par pièce, et côté prix consommateurs, l’escalope a baissé de 2,7%, tandis que les tarifs pour le rôti (+3%) et le ragoût (+1,6%) ont légèrement augmenté.