Valais: Le prix du verre flambe et les encaveurs trinquent

Selon Univerre pro-Uva, l'un des deux gros fournisseurs de verre du pays, cette inflation est liée à la hausse des coûts de production. Dès 2021, le prix de l'énergie a grimpé. A cette augmentation s’ajoute, depuis l’an dernier, celles des prix des matières premières et du transport. Sans oublier les salaires qui ont augmenté. Parmi les pistes explorées pour digérer cette inflation, les producteurs ont la possibilité d’opter pour des bouteilles plus légères et donc moins coûteuses, analyse la «RTS».