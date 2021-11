Littérature : Le prix Interallié est décerné à Mathieu Palain

Mercredi, le roman relatant la dérive judiciaire d’un athlète a valu au Français Mathieu Palain de recevoir le prix Interallié.

Mathieu Palain, journaliste et auteur, a en commun avec lui d’être né la même année, en 1988, et d’avoir grandi dans la banlieue sud parisienne, dans l’Essonne. Le livre est le fruit de rencontres au parloir et de l’amitié qui en est née. «C’est complètement inattendu (…) C’est la première fois que je me retrouvais dans des listes» de prix littéraires, a déclaré à la presse le lauréat.