Carnet noir : Le prix Nobel de physique 1987, Karl Alexander Müller, n’est plus

Le chercheur, né à Bâle et qui a notamment enseigné à l’université de Zurich, s’est endormi paisiblement après avoir supporté sa dernière tranche de vie avec «persévérance et optimisme», écrit la famille.

Supraconductivité

D’abord limitée aux températures inférieures à -250°C, la supraconductivité a pris un nouvel élan avec la découverte, en 1986, par Karl Alex Müller et Georg Bednorz, de nouveaux matériaux, des oxydes de cuivre ou cuprates, supraconducteurs à -238°C. C’est cette avancée qui leur vaudra d’obtenir, seulement un an plus tard, le prix Nobel.

Nombreuses applications

Depuis la découverte de 1986, d’autres chercheurs ont mis au point un alliage qui devient supraconducteur à partir de -140°C, la plus haute température jusqu’à ce jour, souligne l’université de Zurich. Ces températures plus élevées présentent le grand avantage que la supraconductivité peut être obtenue en refroidissant avec de l’azote liquide plutôt qu’avec de l’hélium liquide, ce qui rend les applications techniques beaucoup plus simples et moins coûteuses, a-t-elle précisé.