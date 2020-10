Récompenses : Le Prix Nobel d’économie à Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson

Les Américains Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson ont reçu ce lundi le Prix Nobel d’économie pour leurs travaux dans le domaine des enchères.

Le Prix Nobel consiste en une médaille d’or, un diplôme et une somme de 10 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d’un million de francs.

En 2019, le prix avait été attribué à un trio de chercheurs spécialisés dans la lutte contre la pauvreté, les Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer et la Franco-Américaine Esther Duflo, deuxième femme distinguée dans la discipline et plus jeune lauréate de l’histoire de ce prix.