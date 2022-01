Irlande : Le prix plancher à l'unité d’alcool divise

Ce 4 janvier, le prix unitaire minimum est entré en vigueur en Irlande. Une mesure qui divise le pays et qui risque d’avoir des répercussions en Irlande du Nord qui n’a pas adopté une telle loi.

L’Ecosse, le Pays de Galles, le Canada, la Russie et l’Australie sont les rares pays à avoir adopté un prix plancher à l'unité d’alcool.

Après des années de bataille juridique, l'Ecosse était devenue la première nation au monde à introduire un prix minimum pour l'alcool, en 2018. Le Pays de Galles lui avait emboité le pas en 2020. Ce 4 janvier, c’est au tour de l’Irlande d’embrasser cette mesure de santé publique jugée essentielle pour le gouvernement. L’objectif étant de réduire les maladies graves et les décès dû à la forte consommation d’alcool.

Le taux de mortalité baisse

Début décembre 2021, le Dr Deirdre Mongan, auteure d’un rapport sur le sujet pour le Comité irlandais de recherche en santé, avait confié à RFI.fr : «Le prix plancher augmente surtout le prix des alcools pas chers, dans les supermarchés par exemple. Or, nos recherches nous montrent que ce sont surtout les gros buveurs qui achètent de l’alcool bon marché. Dans les États canadiens où c’est appliqué, le taux de mortalité et d’hospitalisations liées à l’alcool a diminué.» Le médecin avait également précisé que «les Irlandais sont très adeptes du «binge drinking» (ndlr. pratique consistant à beaucoup boire en peu de temps)».

Si la Russie, l'Écosse, le Pays de Galles et certaines parties de l’Australie ont également adopté une telle mesure, à Berne, la question n’est pas à l’ordre du jour. Pourtant, Addiction Suisse avait déclaré en 2020 qu’«un prix minimum pour l'alcool serait intéressant» et dénoncé une politique toujours plus libérale face à la consommation d'alcool.