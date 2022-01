Patrimoine suisse – Le prix Wakker a été décerné à la commune de Meyrin

Comme chaque année, Patrimoine suisse a récompensé une commune suisse du prix Wakker. Celui-ci a été décerné à Meyrin (GE) pour l’année 2022. Selon Patrimoine suisse, la localité «montre de manière exemplaire comment, par le dialogue, faire de la diversité un atout». «Meyrin est une digne lauréate pour le 50e anniversaire du Prix Wakker», précise le communiqué de presse diffusé ce jeudi. C’est la troisième fois que ce prix vient dans le canton. Dardagny l’avait reçu en 1978 et la Ville de Genève en 2000.

Pour Stefan Kunz, directeur de Patrimoine suisse, «Meyrin a montré comment aboutir au fil des années à une culture du bâti de qualité dans le respect du climat et de la biodiversité. Nous adressons nos sincères félicitations à cette commune pour ce prix mérité.» Depuis 1950, la population de Meyrin a en effet crû de 1200% et est devenue plurielle. Aujourd’hui, quelque 26'000 personnes représentant plus de 140 nationalités vivent dans cette commune genevoise.