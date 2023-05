Roland-Garros 2023: Les vainqueurs toucheront le pactole

Roland-Garros approche à grands pas. La grand-messe de la saison de tennis sur terre battue commence lundi, date du début des qualifications. Rafael Nadal sera-t-il rétabli pour défendre son titre et tenter de triompher une 15e fois dans son jardin? Novak Djokovic repassera-t-il devant son rival historique en remportant un 23e trophée du Grand Chelem? Carlos Alcaraz sera-t-il à la hauteur de son statut de No 1 mondial, qu’il s’apprête à récupérer? Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et autre Andrey Rublev, têtes de proue de l’ancienne «NextGen», parviendront-ils enfin à briser le plafond de verre qui les éloigne d’un succès majeur? Et chez les dames, Iga Swiatek confirmera-t-elle sa suprématie sur ocre? Les interrogations ne manquent pas.