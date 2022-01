Environnement – «Le problème, ce n’est pas le plastique, mais l’usage unique»

En janvier 2020, la Ville de Genève interdisait les contenants en plastique sur son domaine public soumis à autorisation, à savoir terrasses, marchés et manifestations. Deux ans après son entrée en vigueur, le bilan de ces mesures semble rester modeste pour diverses raisons et appelle de nouveaux pas en la matière.

Tout à l’incinérateur

Sur une base volontaire

L’élue estime qu’il faut désormais miser sur les consignes, notamment dans le domaine de la restauration à l’emporter. «Cela sera certes plus compliqué pour le consommateur, mais nous n’avons plus le choix», insiste Delphine Klopfenstein. En juin 2020, elle a déposé une motion au Parlement afin «d’interdire la vaisselle jetable à usage unique dans la restauration à emporter». Dans sa réponse, le Conseil fédéral a reconnu le caractère nuisible de ces produits, mais a estimé que le changement devait se faire sur une base volontaire et non imposée.