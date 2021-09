Cybercriminalité (Ge) - «Le problème, en Suisse, c’est notre laxisme»

Les PME sont démunies car elles n’ont pas l’obligation d’être munies. En Suisse, on essaie de les contraindre le moins possible à faire des démarches administratives, car on juge que cela bride l’économie. Mais les piratages aussi ont un coût économique. Les entreprises n’ont pas compris que dans ce cas, la contrainte administrative est profitable économiquement sur le long terme.

Oui, c’est plausible, mais seule une enquête de police peut le déterminer. Un individu peut être, à son insu, la porte d’entrée de différents piratages, car pour installer des ransomwares, le facteur le plus facile à attaquer, c’est le facteur humain. On peut avoir une personne qui a travaillé dans différents établissements et qui a servi de passerelle aux pirates. C’est symptomatique du problème auquel on est confronté. Protéger les gens ne suffit pas, il faut aussi les éduquer: avoir une super voiture et une très bonne assurance ne sert à rien si l’on ne sait pas conduire. La connaissance permet de limiter le risque. Si on ne comprend pas l’impact de ses données personnelles, on perd des capacités de choix. Et ce d’autant plus si le télétravail se généralise, car cela augmente le risque.