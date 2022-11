Moutier (BE) : Le proc’ renonce aux accusations les plus lourdes contre le clan balkanique

Un coup de théâtre s’est produit jeudi lors du procès de quatre frères et de leur père, qui comparaissent depuis lundi pour avoir fait venir en Suisse des jeunes filles venues du Kosovo et les avoir ensuite soumises à une forme d’esclavage. Outre un mariage forcé, les quatre victimes ont raconté avoir subi insultes, menaces, coups et viols. Un calvaire qu’elles ont détaillé devant le tribunal à Moutier (BE), lundi, mais que les membres de ce clan familial balkanique ont fermement contesté les jours suivants.