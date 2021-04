Fuite de Carlos Ghosn : Le procès au Japon de deux complices présumés s’ouvrira en juin

Deux Américains accusés d’avoir aidé l’ancien grand patron automobile Carlos Ghosn, à fuir le Japon fin 2019, ont été extradés en provenance des États-Unis. Leur procès se tiendra dès le 14 juin, à Tokyo.

La première audience du procès de l’ancien Béret Vert Michael Taylor et de son fils Peter doit se tenir le 14 juin à Tokyo, a déclaré ce porte-parole. Ils risquent jusqu’à trois ans de prison. Avec un troisième complice présumé toujours en cavale, le Libanais George-Antoine Zayek, les Taylor sont accusés d’avoir planifié et mené l’audacieuse exfiltration du Japon de Carlos Ghosn, cloîtré au Liban depuis.

Carlos Ghosn hors d’atteinte

Le Libano-franco-brésilien avait été arrêté en novembre 2018 au Japon et s’était retrouvé poursuivi pour quatre chefs d’accusation: deux pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan, et deux autres pour abus de confiance aggravé. Carlos Ghosn a toujours clamé son innocence sur toute la ligne, et dénoncé un complot fomenté par certains hauts cadres du constructeur automobile japonais pour le faire tomber.