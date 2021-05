France : Le procès Bygmalion s’est ouvert, sans Nicolas Sarkozy

L’ancien président français est de retour devant la justice pour les dépenses excessives de sa campagne de 2012. Il était toutefois absent à l’audience jeudi.

Jusqu’à un an de prison

Nicolas Sarkozy, qui n’était pas venu en mars non plus, est représenté par son avocat historique, Thierry Herzog. Ses 13 autres coprévenus étaient quant à eux présents dans la salle. L’audience devrait débuter avec des demandes de procédure.

Il encourt dans le dossier Bygmalion, du nom de l’agence de communication liée à l’UMP (devenue Les Républicains), un an d’emprisonnement et 3750 euros d’amende pour «financement illégal de campagne». Vu la peine encourue, sa présence à l’audience n’est pas obligatoire et il peut se contenter d’être représenté par un avocat.

Contrairement à ses coprévenus – anciens cadres de Bygmalion et de l’UMP, experts-comptables – renvoyés notamment pour escroquerie ou complicité, M. Sarkozy n’est pas mis en cause pour le système de fausses factures imaginé pour masquer les dépenses excessives de sa campagne, qu’avait révélé Jérôme Lavrilleux dans une surprenante confession télévisée en 2014.

«Totale improvisation»

Jean-François Copé a quant à lui bénéficié d’un non-lieu dans cette affaire, et ne sera entendu que comme témoin. Il a fait savoir par son avocat Me Hervé Temime qu’il répondrait à «l’ensemble des questions» lors de son audition, prévue le 27 mai.

L’enquête a décrit une campagne qui se voulait d’abord «éclair» pour le président sortant – seule une quinzaine de meetings prévus, dont trois ou quatre grands rassemblements. Mais la machine s’emballe: «moyens techniques les plus en pointe» pour la scène, le son et l’éclairage, «mise en scène grandiose et millimétrée» pour les grands meetings... les prix n’en finissent plus de grimper.