Egypte – Le procès d’Alaa Abdel-Fattah, icône de la révolution, s’ouvre au Caire

Égypte : Le procès d’Alaa Abdel-Fattah, icône de la révolution, s’ouvre au Caire

Le détenu le plus connu d’Égypte, son ex-avocat et un blogueur sont tous trois poursuivis depuis lundi pour leur implication dans la révolte qui a renversé le président Hosni Moubarak en 2011.

Le procès du détenu politique le plus connu d’Égypte, Alaa Abdel-Fattah, figure centrale de la révolte de 2011, et de deux autres militants s’est ouvert lundi devant un tribunal d’exception au Caire, a indiqué l’avocat d’Alaa Abdel-Fattah.

Après plus de deux ans passés en détention préventive, Alaa Abdel-Fattah a été formellement inculpé avec son avocat d’alors Mohamed al-Baqer et le blogueur Mohamed Ibrahim – alias «Oxygen» – de «diffusion de fausses informations et rumeurs à l’intérieur du pays et à l’étranger», a précisé Me Khaled Ali.