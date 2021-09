Dieselgate : Le procès d’anciens responsables de Volkswagen débute en Allemagne

Ils sont quatre anciens responsables à être jugés dès jeudi pour fraude dans l’affaire des moteurs diesels truqués. Le procès de l’ancien patron de Volkswagen est lui repoussé car il a subi une opération chirurgicale.

Tous sont accusés de «fraude en bande organisée» et «fraude fiscale aggravée» liées à ce scandale mondial qui a éclaté en septembre 2015 , quand le premier constructeur allemand a reconnu avoir truqué 11 millions de voitures pour qu’elles affichent des niveaux d’émission d’oxydes d’azote inférieurs à la réalité.

Deuxième grand procès pénal en Allemagne

L’audience qui s’ouvre à Brunswick (nord), non loin du siège historique du constructeur, sera tout de même le deuxième grand procès pénal en Allemagne lié au «dieselgate». Celui visant Rupert Stadler, ancien patron d’Audi, filiale de Volkswagen, a débuté il y a un an et est toujours en cours.