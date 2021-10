Zurich : Le procès de la mosquée An’Nur a coûté 740’000 francs

La Cour suprême zurichoise a prononcé des peines avec sursis et des acquittements contre neuf islamistes présumés.

«Les deux visiteurs de la mosquée qui ont été malmenés ont sérieusement cru qu’ils ne pourraient pas quitter la mosquée vivants», a résumé le juge principal lors de la publication mercredi du verdict du procès en appel des islamistes présumés de la mosquée An’Nur. Neuf prévenus étaient accusés d’avoir menacé, insulté et partiellement battu deux autres fidèles de la mosquée d’An’Nur, dans le quartier de Winterthour, à Hegi, le 22 novembre 2016. Les prévenus ont accusé les deux hommes d’être des «traîtres et des espions» parce qu’ils avaient transmis à un journaliste des images et des enregistrements sonores de la mosquée. Le procureur avait requis des peines de prison partielles de 30 à 36 mois pour les cinq Suisses et les quatre étrangers, ainsi que quatre expulsions en première instance.