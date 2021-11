Etats-Unis – Le procès de la «rabatteuse» présumée d’Epstein s’ouvre à New York

États-Unis : Le procès de la «rabatteuse» présumée d’Epstein s’ouvre à New York

Ex-compagne du financier Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell est accusée d’avoir recruté des filles mineures pour le vaste trafic sexuel du milliardaire. Elle encourt la perpétuité.

Ghislaine Maxwell est apparue agitée devant la Cour, mettant et retirant ses lunettes, touchant souvent son front et ses cheveux, et passant beaucoup de notes à ses avocats. REUTERS

Deux ans après le suicide en prison du milliardaire Jeffrey Epstein, le procès de son ex-compagne, Ghislaine Maxwell, commence lundi à New York. Elle est accusée d’avoir recruté des jeunes filles mineures pour le financier,

La fille du magnat de la presse Robert Maxwell, 59 ans, est détenue aux États-Unis depuis l’été 2020 et encourt la prison à vie au terme de débats qui doivent durer six semaines et déterminer si elle a participé au vaste trafic sexuel dont était accusé l’homme d’affaires.

Lundi matin, à l’intérieur de la Cour fédérale de Manhattan, l’ancienne mondaine, pantalon noir et pull beige, est apparue agitée, mettant et retirant ses lunettes à plusieurs reprises, touchant souvent son front et ses cheveux, et passant beaucoup de notes à ses avocats.

Selon le système pénal américain, le procès avait techniquement commencé mi-novembre par la sélection des douze jurés, une procédure qui se poursuivait encore lundi à la mi-journée. Les débats doivent ensuite entrer dans le vif du sujet avec les premières déclarations de l’accusation et de la défense.

Une «scélérate» manipulatrice, selon le FBI et les procureurs

Femme brune, élégante et souriante sur les dernières photos au faîte de sa gloire, Ghislaine Maxwell est aujourd’hui décrite par le FBI et les procureurs comme une «scélérate» cultivant l’art de la «manipulation».

Elle est soupçonnée d’avoir joué le rôle de «rabatteuse» en recrutant, entre 1994 et 2004, des jeunes filles mineures exploitées sexuellement pour le compte de Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell a entretenu pendant près de trente ans une relation amoureuse, amicale et professionnelle avec ce dernier, jusqu’à ce qu’il soit incarcéré et se suicide en prison en 2019.

La Franco-Américano-Britannique se dit innocente et plaide non coupable des six chefs d’inculpation. Elle ne devrait pas s’exprimer à l’audience.

Ghislaine Maxwell a entretenu pendant près de trente ans une relation amoureuse, amicale et professionnelle avec Epstein. AFP PHOTO/NEW YORK STATE SEX OFFENDER REGISTRY/LAURA CAVANAUGH

«La drogue d’Epstein, c’étaient des jeunes filles»

L’accusation se fonde sur quatre plaignantes anonymes – dont deux n’avaient que 14 et 15 ans –, qui racontent avoir été approchées près de leur école ou à leur travail. Les jeunes filles étaient persuadées, pour quelques centaines de dollars, de venir faire un massage, présenté comme non sexuel, à un puissant New-Yorkais prêt à faire décoller leur carrière. «Pour ma cliente, qui connaissait Ghislaine Maxwell, il n’y aurait pas eu de Jeffrey Epstein sans Ghislaine Maxwell (…). Pour elle, c’était comme une dealeuse qui apportait sa drogue à Epstein, et sa drogue c’étaient des jeunes filles», a déclaré devant le tribunal Lisa Bloom, avocate de plusieurs victimes présumées.

D’après les procureurs, l’accusée aurait également participé aux agressions sexuelles avec son compagnon, soit chez elle à Londres, soit chez lui à Manhattan, en Floride et au Nouveau-Mexique.

L’ombre du prince Andrew

L’ombre de Jeffrey Epstein sera évidemment omniprésente, plus de deux ans après son suicide qui a privé ses victimes d’un procès. Une autre ombre planera sur le procès Maxwell: celle du prince britannique Andrew, proche d’Epstein, cible depuis août d’une plainte distincte pour «agressions sexuelles» déposée par une Américaine, Virginia Giuffre. Cette plainte devrait être examinée fin 2022 devant un tribunal civil à New York, même si le second fils de la reine Élisabeth II n’est pas poursuivi au pénal et nie ces faits qui se seraient déroulés entre 2000 et 2002, lorsque Virginia Giuffre était mineure.