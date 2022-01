Pierin Vincenz devant la justice : Le procès de l’ancien patron de la Raiffeisen peut reprendre

L’ancien dirigeant de la banque suisse est arrivé tout sourire, mardi matin, à l’ouverture de la première audience qui a été suspendue d’emblée. Elle a repris en fin d’après-midi.

L’ancien patron de la banque Raiffeisen, Pierin Vincenz, sera bel et bien entendu dès mardi, par la justice, à Zurich. Le procès, très médiatisé, devait s’ouvrir en début de matinée à la Volkshaus. L’audience a été suspendue car les avocats des différents prévenus ont demandé un report du procès, notamment car le deuxième principal accusé, Beat Stocker, a été infecté par le Covid-19 et ne pouvait donc pas se rendre sur place.

Peu après 16 heures, le juge en charge du dossier a rejeté toutes les demandes de report. «Le droit d’être entendu est garanti», a déclaré Sebastian Aeppli. Le prévenu pourra être interrogé le 9 février, a-t-il précisé. De plus, avec sept prévenus, un report serait extrêmement long et compliqué, selon lui.

Les deux principaux prévenus, Pierin Vincenz et Beat Stocker, ex-patron de l’entreprise Aduno, rejettent les accusations portées contre eux par le ministère public, qui requiert contre chacun six ans de prison. Les deux hommes sont notamment accusés d’avoir pris des participations privées et de manière cachée dans des start-up actives dans le domaine de l’environnement de Raiffeisen et de Aduno. Ils se seraient ainsi enrichis de manières injustifiées lors de diverses transactions pour un total de 25 millions de francs.