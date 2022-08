Début du procès d’une Suissesse pour «acte terroriste»

Bellinzone (TI) : Le procès de l’assaillante de Lugano a débuté sur fond de menaces

En novembre 2020, une Suissesse avait tenté d’égorger deux femmes dans un magasin de Lugano (TI). Le premier jour du procès, son avocat a reçu un message inquiétant.

Les faits s’étaient produits dans le centre Manor de Lugano (TI). Lecteur-reporter tio.ch/20minuti.ch

Le procès d’une Suissesse qui a tenté d’égorger deux femmes chez Manor, à Lugano (TI), en 2020, en scandant son dévouement à l’État islamique, a débuté lundi matin au Tribunal pénal fédéral à Bellinzone (TI).

Vêtue de noir, comme le stipule le règlement du tribunal, l’accusée, aujourd’hui âgée de 29 ans, portait une longue tunique ainsi que, au début de l’audience, un masque sanitaire (noir également) et une capuche lui couvrant la tête et qu’elle a fini par accepter d’enlever après plusieurs minutes de discussions avec la présidente du tribunal et son avocat. «Je suis musulmane», a-t-elle dit, un léger sourire sur le visage, pour justifier sa volonté de garder la capuche, avant de se plier aux règles du tribunal.

L’avocat menacé Avant le début de l’audience, son avocat a reçu un message de menace, rédigé de manière confuse. Il l’a fait savoir à la juge, rapporte «Tio». «Si nous étions vous, nous annulerions votre mandat immédiatement, s’ils n’arrêtent pas le théâtre, nous mettrons fin au tribunal, la porte de la Suisse», était-il écrit dans un italien approximatif. «Nous ne vous avons pas touché jusqu’à présent, car vous avouerez vos crimes au tribunal, nous savons pourquoi vous avez été désigné comme avocat pour ces faits. La personne qui a fait le sacrifice a été inculpée, maintenant nettoyez le désordre que vous avez fait sinon les prochaines attaques ne seront pas faites avec un couteau mais avec autre chose. Si vous voulez déposer une plainte pénale pour ce message, cela ne vous sauvera pas de votre sort. Faites attention à ne pas vous donner une crise cardiaque à la maison», concluait le texte.

Selon l’acte d’accusation, la jeune femme a agi «intentionnellement» et «sans aucun scrupule». Elle est jugée pour «tentatives répétées d’assassinat» et violation de la loi interdisant les groupes djihadistes Al-Qaida et État islamique. Elle est en particulier accusée d’avoir voulu commettre un «acte terroriste» au nom de l’EI. Elle doit également répondre de l’accusation d’«exercice illicite répété de la prostitution» entre 2017 et 2020.

La défense a assuré qu’elle s’appuierait sur son état mental pour réfuter le motif «terroriste» et plaider une tentative d’homicide. Des experts doivent être entendus dans la journée et mardi. L’audience doit durer jusqu’à jeudi, et le jugement est attendu le 19 septembre.

Rappel des faits Le 24 novembre 2020, elle était montée au 5e étage de Manor, à Lugano (TI), où elle avait acheté un couteau avant de s’en prendre au hasard à deux femmes. L’une des deux victimes avait été grièvement blessée au cou. La deuxième, blessée à la main, avait réussi à maîtriser l’assaillante avec d’autres personnes, jusqu’à l’arrivée de la police. Lors de l’attaque, elle a crié à plusieurs reprises «Allahou akbar» et «Je vengerai le prophète Mahomet», et déclaré «Je suis ici pour l’EI». L’accusée était connue des services de police avant l’attaque, car elle avait tenté de rejoindre un combattant djihadiste en Syrie, dont elle était tombée amoureuse sur les réseaux en 2017. Elle avait été arrêtée à la frontière turco-syrienne et renvoyée en Suisse puis placée dans une institution psychiatrique.