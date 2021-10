Burkina Faso : Le procès de l’assassinat de Thomas Sankara renvoyé au 25 octobre

À peine ouvert lundi, le procès a été reporté pour permettre aux avocats de la défense de consulter davantage le dossier.

À peine ouvert lundi, le procès de l’assassinat en 1987 du «père de la révolution burkinabé», Thomas Sankara, alors président du Burkina Faso, a été renvoyé au 25 octobre pour permettre aux avocats de la défense de consulter davantage le dossier. Deux avocates de la défense, commises d’office, avaient demandé un report du procès d’un mois «au nom de la manifestation de la vérité», arguant avoir eu trop peu de temps pour étudier «les 20’000 pièces du dossier». Les autres avocats de la défense et ceux de la partie civile avaient soutenu cette demande, estimant qu’elle était «fondée dans son principe».

«C’est un jour de vérité pour moi, ma famille et tous les Burkinabés», avait déclaré dans la matinée la veuve de Thomas Sankara, Mariam, présente à l’ouverture de ce procès très attendu par les familles des victimes du putsch de 1987. Comme prévu, le principal accusé, Blaise Compaoré, n’était pas présent lundi matin au tribunal , délocalisé dans une salle de banquet pouvant contenir environ 300 personnes.

Dizaines d’hommes en armes

Des dizaines d’hommes en armes des forces de défense et de sécurité avaient pris place autour du bâtiment. Le Burkina Faso est en proie à la violence djihadiste depuis 2015.

Porté au pouvoir par le coup d’État de 1987 et renversé par une insurrection populaire en 2014, Blaise Compaoré, 70 ans, vit en Côte d’Ivoire, pays dont il a obtenu la nationalité. Ses avocats avaient dénoncé «un procès politique» devant «une juridiction d’exception». Selon Stanislas Benewendé Sankara (aucun lien familial avec Thomas Sankara), avocat de la famille du leader «révolutionnaire» depuis 1997, «l’absence de Compaoré est un mépris pour la justice de son pays d’origine» et «dénote quelque part aussi sa culpabilité éventuelle».

Douze des quatorze accusés étaient présents à l’ouverture de ce procès. Parmi eux, le général Gilbert Diendéré, 61 ans, un des principaux chefs de l’armée lors du putsch de 1987, est apparu en tenue militaire, manifestement serein et décontracté et souriant aux caméras. Devenu ensuite chef d’état-major particulier du président Compaoré, le général Diendéré purge déjà au Burkina Faso une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d’État en 2015. Comme Blaise Compaoré, il est accusé de «complicité d’assassinats», «recel de cadavres» et «attentat à la sûreté de l’État».