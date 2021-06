France : Le procès de l’attentat de Nice aura lieu du 5 septembre au 15 novembre 2022

Le 14 juillet 2016, au volant d’un camion, un terroriste avait tué 86 personnes et fait près de 400 blessés à Nice. Plusieurs de ses complices potentiels seront jugés l’année prochaine.

L’attentat, commis sur la promenade des Anglais, avait suscité une énorme vague d’émotion en France et dans le monde.

Le procès de l’attentat de Nice, qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la promenade des Anglais, le 14 juillet 2016, est prévu du 5 septembre au 15 novembre 2022, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Les dates de ce procès, qui se tiendra devant la C our d’assises spéciale de Paris après l’audience-fleuve des attentats du 13 novembre 2015, ont été communiquées mercredi matin à tous les avocats du dossier et ont été confirmées à l’AFP de source judiciaire.