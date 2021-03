De la coke sur les fesses

Ces nouveaux éléments, nous avons pu en prendre connaissance finalement plus tard, en audience. Leurs détails n’ont pas tous place ici. On y voit notamment des mineures de moins de 16 ans ou guère plus, dévêtues et dans des postures pour le moins lascives. Par exemple: la fille de la plaignante en nuisette fumant un joint, s’alcoolisant et une pilule d’ecstasy ou de MDMA dans la bouche, ceci dans le chalet de l’accusé à Vercorin (VS); de la drogue et des bouteilles d’alcool sur les tables; deux jeunes filles aguicheuses se frottant dans le jacuzzi du prévenu et ce dernier qui essaie de les embrasser; sa copine qui sniffe de la coke sur les fesses d’une amie; des photos de dos d’autres jeunes convives en string, toujours dans le jacuzzi. Parfois, les enfants du repris de justice sont même présents et regardent les «grandes» fumer des joints.