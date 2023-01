Biélorussie : Le procès de l’opposante en exil Tikhanovskaïa s’ouvre mardi

Réfugiée en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaïa, 40 ans, est visée par une dizaine d’accusations, notamment celles de haute trahison et de «conspiration pour prendre le pouvoir de manière inconstitutionnelle». Dans un entretien lundi avec l’AFP, Svetlana Tikhanovskaïa a qualifié ce procès de «farce» et de «vengeance personnelle» d’Alexandre Loukachenko contre celle qui a fait trembler son pouvoir en 2020.

Mouvement de contestation

Contrainte à l’exil, celle qui se présentait autrefois comme une simple mère au foyer est désormais le visage des forces démocratiques en Biélorussie et la bête noire d’un régime dont elle dénonce inlassablement les exactions brutales. Quatre alliés en exil de l’opposante – Maria Moroz, Pavel Latouchko, Olga Kovalkova et Sergueï Dylevski - sont également jugés avec elle.

À huis clos

Ces procès ont généralement lieu à huis clos, dans l’opacité la plus totale. Svetlana Tikhanovskaïa a ainsi expliqué à l’AFP avoir contacté son avocat commis d’office, mais celui-ci n’a jamais répondu. «Je ne sais même pas ce que mon soi-disant avocat fera demain (mardi) dans ce tribunal», a-t-elle indiqué. «Je ne sais pas combien de temps ce procès durera, combien de jours, mais je suis sûre qu’ils me condamneront à beaucoup, beaucoup d’années de prison», a-t-elle ajouté.

Mari emprisonné

Après le mouvement de contestation de 2020, le régime biélorusse a lancé une répression implacable contre toute voix critique à coups d’arrestations massives, d’exils forcés et d’emprisonnements d’opposants, de responsables de médias et d’ONG. Selon le centre Viasna, le pays compte actuellement plus de 1400 prisonniers politiques. Et plus de deux ans après les faits, la répression bat son plein.