France : Le procès de Nordahl L. approche de son terme

Jeudi démarrent les réquisitions et les plaidoiries dans le procès de Nordahl L. pour le meurtre de la petite Maëlys.

Le procès de Nordahl L., jugé par les assises de l’Isère pour avoir enlevé et tué Maëlys, 8 ans, en août 2017, approche de son terme avec le réquisitoire et les plaidoiries de la défense jeudi, avant le verdict attendu vendredi. L’ancien maître-chien militaire, dont le procès très médiatisé aura duré trois semaines, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Celui qui aura 39 ans vendredi, le jour du verdict, est jugé pour l’enlèvement et le meurtre de Maëlys De Araujo, ainsi que pour des agressions sexuelles contre deux petites-cousines alors âgées de 4 et 6 ans, au cours de l’été 2017. Il a été déjà condamné en mai 2021 à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’Arthur Noyer, un jeune chasseur alpin qu’il avait pris en stop une nuit d’avril 2017 à Chambéry.

L’avocat de la mère de Maëlys, Me Fabien Rajon a dit attendre du réquisitoire de l’avocat général Jacques Dallest «de la lucidité et de la fermeté». «De la lucidité (…) quant au fait que cet individu est particulièrement dangereux et de la fermeté, non pas dans un esprit de vengeance, mais parce qu’il en va des intérêts de la société», a-t-il expliqué devant la presse jeudi soir.