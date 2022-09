Attentats de Bruxelles : Le procès des attaques de 2016 reporté de plusieurs semaines

Audience «annulée»

Au matin du 22 mars 2016, deux djihadistes s’étaient fait exploser à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem, et un troisième une grosse heure plus tard dans le métro de la capitale européenne. Bilan: 32 morts et plus de 340 blessés. L’enquête a rapidement établi que les assaillants étaient issus de la même cellule djihadiste déjà à l’origine des attentats du 13 novembre 2015 en France (130 morts à Paris et Saint-Denis).