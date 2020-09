France : Le procès des attentats de 2015 suspendu jusqu’à vendredi

Un des accusés était apparu malade à l’ouverture de l’audience jeudi et a fait un malaise dans la matinée. Il va être testé au Covid-19.

Dans l’attente de Peter Cherif

Ouvert le 2 septembre, le procès des attentats contre Charlie Hebdo, des policiers et les clients d’une supérette juive, est prévu jusqu’au 10 novembre. Quatorze accusés sont jugés soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amédy Coulibaly, auteurs des attaques qui ont fait 17 morts entre le 7 et 9 janvier, secouant la France et le reste du monde.