France : Le procès des attentats de Charlie Hebdo débute mercredi

Début 2015, la rédaction de Charlie Hebdo, des policiers et des clients d’une supérette juive étaient tués par un trio de djihadistes français. Le procès de ces attentats, début d’une sanglante série d’attaques islamistes en France, s’ouvre mercredi à Paris.

Quatorze accusés sont jugés, soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amédy Coulibaly, auteurs des attaques ayant fait 17 morts entre le 7 et 9 janvier.