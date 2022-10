Football : Le procès des épouses Vardy/Rooney a rendu son verdict

La justice britannique a condamné Rebekah Vardy à payer à Coleen Rooney 1,5 million de livres, épilogue d'un procès qui avait passionné le Royaume-Uni, opposant ces deux influenceuses et femmes de footballeurs. Fin juillet, la justice avait donné raison à Coleen Rooney dans ce procès rocambolesque pour diffamation que lui avait intenté Rebekah Vardy. L'affaire avait suscité un tel intérêt au Royaume-Uni qu'elle avait son propre surnom: «Wagatha Christie», référence à WAG («Wives and girlfriends», acronyme utilisé pour désigner les compagnes des sportifs célèbres) et à la romancière policière.