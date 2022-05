France : Le procès du 13-Novembre évoque le sort des orphelins des attentats

Ayant perdu un parent ou éprouvant la peur d’en perdre un: beaucoup d’enfants victimes «indirectes» des attentats du 13 novembre 2015 grandissent de «façon bancale», selon leurs avocates.

Le sort des enfants orphelins, «victimes du terrorisme», a été, lundi, au cœur des plaidoiries d’une demi-douzaine d’avocats de parties civiles au procès des attentats du 13-Novembre, qui ont fait 130 morts à Paris et en banlieue. «Deux syllabes. Deux syllabes, Papa, Maman, que 69 enfants ne prononceront plus jamais», a rappelé à la barre l’avocate Helena Christidis, citant les noms d’Iris, Hector, Mathilde, Emilie, Micha, Tamia, Kevin, Sami, Elsa et plusieurs autres, «victimes par ricochet» des attentats.