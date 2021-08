Justice : Le procès du chanteur R. Kelly, star déchue du R&B, s’ouvre à New York

La sélection des jurés a commencé lundi devant le tribunal fédéral de Brooklyn, où l’interprète d’«I believe I can fly» est jugé pour de multiples abus sexuels.

En détention provisoire dans une prison fédérale de Brooklyn, l’interprète d’«I believe I can fly», vainqueur de trois Grammy Awards en 1998 avec ce tube, doit notamment être jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018. Il a plaidé non coupable de toutes les charges.