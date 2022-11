Pays-Bas : Le procès du meurtre d’un journaliste doit recommencer

Le procès du tireur présumé et du chauffeur du véhicule de fuite dans le meurtre d’un célèbre journaliste néerlandais en 2021 doit recommencer à la suite du départ à l’étranger d’un juge, a déclaré jeudi un tribunal d’Amsterdam. Cette décision entraîne un nouveau retard dans l’affaire, plus d’un an après le meurtre du journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, Peter R. de Vries, proche d’un témoin clef pour la justice, dans une importante affaire de drogue.