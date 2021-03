Mort de George Floyd : Le procès du policier accusé de meurtre entre dans le vif du sujet

Dès lundi, Derek Chauvin. qui va plaider non coupable, devra faire face à des jurés représentant la diversité de Minneapolis. Les audiences seront retransmises en direct à la télévision.

le procès se déroule sans public mais les audiences sont retransmises en direct et de nombreux Américains devraient les suivre de près.

Les débats de fond commencent lundi au procès du policier blanc accusé d’avoir tué l’Afro-Américain George Floyd, dont la mort a suscité une immense mobilisation antiraciste aux Etats-Unis, et au delà.

Derek Chauvin, 45 ans dont 19 au service de la police de Minneapolis, est inculpé de meurtre et d’homicide involontaire. Le 25 mai, il était resté agenouillé pendant près de neuf minutes sur le cou du quadragénaire noir, plaqué au sol et menotté.

Sélection des jurés

Les audiences ont pour l’instant été exclusivement consacrées à la sélection des jurés, une tâche qui s’est avérée particulièrement délicate compte-tenu de l’extrême médiatisation du dossier. Lundi à 09h00 (16h00 en Suisse), Derek Chauvin. se retrouvera face à ce panel qui reflète la diversité de la population de Minneapolis, avec quatre jurés noirs – dont deux immigrés – et deux métisses.

Pendant trois ou quatre semaines, ils entendront les arguments des deux parties, des témoins et des experts, avant de se retirer pour délibérer. Leur verdict est attendu fin avril ou début mai. Les douze jurés devront se prononcer à l’unanimité, sinon le procès sera considéré comme nul et non avenu. Ce scénario, ou un acquittement, pourraient déclencher de nouvelles émeutes à Minneapolis qui s’est déjà embrasée fin mai.