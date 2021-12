Fillette enlevée en Australie : Le procès du ravisseur présumé est reporté

L’avocate de l’individu accusé d’avoir enlevé la petite Cleo Smith dans un camping a obtenu un ajournement de sept semaines.

La fillette avait été retrouvée saine et sauve après 18 jours d’angoisse.

Le kidnappeur présumé de la petite Cleo Smith ne sera pas jugé dans l’immédiat. Lors d’une audience devant le tribunal de première instance de Carnarvon, l’avocate de Terence Darrell Kelly a demandé un ajournement de sept semaines, ce qui lui a été accordé. Lors de cette comparution via visioconférence, le suspect n’était pas tenu de parler et a seulement hoché la tête pour confirmer son nom, rapporte ABC. L’homme de 36 ans n’a fait aucune demande de libération sous caution et a été placé en détention provisoire jusqu’à sa prochaine audience prévue le 24 janvier.