Espionnage : Le procès d’un Australien doit se tenir en Chine

Yang Jun, l’un des deux Australiens détenus en Chine pour espionnage, doit être jugé jeudi à huis clos.

Le procès de l’écrivain australien Yang Jun, emprisonné depuis plus de deux ans en Chine pour «espionnage», doit débuter jeudi à Pékin, dans un contexte d’escalade des tensions entre la Chine et l’Australie. L’audience doit se dérouler à huis clos, comme il est de coutume en Chine dans les cas d’espionnage, et la présence policière était importante aux abords du tribunal jeudi matin.