Tribunal fédéral : Le procès d’un criminel de guerre présumé se poursuit

Le Libérien accusé de crimes de guerre s’est efforcé d’apparaître comme un exécutant, un maillon au milieu de la chaîne de commandement.

Après avoir interrogé l’accusé sur sa situation personnelle vendredi, le président Jean-Luc Bacher s’est intéressé aux grades et aux fonctions assumées par Alieu Kosiah. Au fil d’échanges parfois assez vifs, celui-ci a expliqué qu’il était passé de sergent à colonel entre 1991 et fin 1995 au sein de la faction ULIMO (United Liberation Movement of Liberia for Democracy).