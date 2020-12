Tribunal pénal fédéral : Le procès d’un Libérien accusé de crimes de guerre a repris

Arrêté en Suisse en novembre 2014, un ancien commandant d’un groupe armé au Liberia répond notamment du meurtre de civils et du viol d’une femme durant la première guerre civile qui a ravagé son pays entre 1989 et 1996.

Le tribunal a aussi rejeté la demande de récusation déposée par Me Dimitri Gianoli, avocat du prévenu, à l’encontre de l’un des avocats des parties plaignantes. La fonction de président de l’association Dignitas Maxima assumée par Me Alain Werner est conforme à la loi sur la profession d’avocat et ne met pas en cause son indépendance, a expliqué le président Jean-Luc Bacher.