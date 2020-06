Banque

Le procès en appel de l'UBS reporté à mars 2021

La pandémie aura eu raison du procès en appel de la banque suisse, prévu en juin. L’audience est repoussée à l’an prochain.

Sévèrement condamnée

En première instance, la première banque privée du monde avait été sévèrement condamnée pour «démarchage bancaire illégal» et «blanchiment aggravé de fraude fiscale» de 2004 à 2012. Des fautes d’une «exceptionnelle gravité» qui «trouvent leur source dans une organisation structurée, systémique et ancienne», avait jugé le tribunal correctionnel de Paris.

Aucune condamnation

Plusieurs fois mis en cause, le géant suisse n’avait encore jamais été condamné en justice. Il avait fait le choix, dans différents contentieux, de négocier et de payer. La sanction infligée est aussi, de loin, la plus importante jamais prononcée par la justice française dans une affaire d’évasion fiscale, depuis la condamnation en juillet 2017 de la banque lettonne Rietumu à une amende de 80 millions d'euros.

Le tribunal a condamné solidairement la banque suisse UBS AG, sa filiale française et trois de ses anciens cadres à payer 800 millions d'euros de dommages et intérêts à l’État français, partie civile. Cinq des six anciens cadres de la banque jugés se sont vu infliger des peines de prison avec sursis et des amendes allant jusqu’à 300’000 euros. Seul Raoul Weil, l’ex-numéro 3 d’UBS AG, a été relaxé du fait de «sa position hiérarchique» dans l’entreprise, pas directement en prise avec la gestion du marché français.