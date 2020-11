France : Le procès en appel de l’assassinat d’Hélène Pastor à nouveau reporté

Wojciech Janowski, ex-consul honoraire de Pologne à Monaco, conteste sa condamnation en première instance à la perpétuité pour avoir commandité l’assassinat de sa belle-mère, la milliardaire monégasque Hélène Pastor.

«Le pire scénario serait que ce procès commence et qu’avant son terme, nous soyons contraints comme au mois de mars d’y mettre fin», a avancé Me Jean-Robert Phung, avocat de l’un des cinq protagonistes présumés du guet-apens mortel jugés en appel.

De plus, la demande de disjonction du tireur présumé, dont l’avocat était retenu par un autre procès, rendait également impossible «l’examen d’un fait d’accusation au même moment», a expliqué le président de la Cour d’assises d’appel d’Aix-en-Provence (sud-est), qui a ordonné «le renvoi de l’affaire», sans donner de nouvelle date.

L’avocat général avait pourtant réclamé le maintien du procès, arguant que «la vie, la vie judiciaire» devait continuer et jugeant important de rejuger rapidement les accusés dont quatre sont en détention depuis plus de six ans. «La France est obligée de rendre sa justice dans un délai pas trop long», avait-il insisté.