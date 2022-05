Russie : Le procès en appel de l’opposant Navalny est renvoyé

Mardi, la justice a décidé de reporter le procès en appel d’Alexeï Navalny au 24 mai. L’opposant russe risque de passer d’un régime d’incarcération «normal» à «sévère».

Répondant aux questions du juge, l’opposant, emprisonné depuis janvier 2021, a déclaré vouloir prendre connaissance de l’enregistrement audio de son jugement pour le comparer avec sa version écrite. Il a par ailleurs indiqué que sa famille avait obtenu un droit de visite pour vendredi et qu’il ne voulait pas rater ce parloir. «On va m’envoyer dans une colonie à régime sévère et ce rendez-vous presse», a-t-il observé. «Le 24 (mai), vous pourrez parfaitement me condamner et je partirai en régime sévère», a-t-il ironisé.