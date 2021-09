Drame de Sullens (VD) : Le procès en appel du meurtrier d’une prostituée s’ouvre mercredi en France

Accusé, en 2016, d’avoir tué une Roumaine en Suisse, puis d’avoir transporté son corps en France, l’homme a fait appel. Le deuxième procès s’ouvre cette semaine.

«Le panneau coupable»

Cet ancien agent de sécurité, qui travaillait alors en Suisse et habitait à Mouthe (Doubs), avec sa femme et son fils, a toujours contesté avoir tué la jeune femme, accusant deux hommes qu’il n’a pas pu identifier. Il a en revanche admis avoir transporté et abandonné le corps dans la forêt communale du Frasnois (Jura), en France. Son ADN a été le seul retrouvé sur la victime.