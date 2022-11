Allemagne : Le procès-fleuve pour le scandale Wirecard débutera en décembre

C’est le 8 décembre que le procès de la faillite de la société de paiement Wirecard débutera à Munich, a annoncé mercredi le tribunal. Elle est considérée comme le plus grand scandale financier ayant touché l’Allemagne. Cerveau présumé de cette affaire, l’ancien PDG autrichien Markus Braun, actuellement détenu, sera le principal accusé, aux côtés de deux anciens cadres. Ils sont poursuivis pour une série de délits passibles de prison, incluant celui de fraude en bande organisée, liés à la faillite en 2020 de la société de paiements numériques alors cotée à la Bourse de Francfort. Une centaine d’audiences étalées jusqu’en 2024 sont d’ores et déjà prévues pour ce procès-fleuve.

Le trio est accusé de fraude comptable, de manipulation de marché, d’abus de confiance particulièrement graves et d’escroquerie en bande organisée. Les deux autres prévenus sont Stephan von Erffa, ancien chef comptable de Wirecard et Oliver Bellenhaus, ancien directeur d’une filiale de Wirecard basée à Dubaï.

Bras droit en fuite

Des bilans incorrects

L’enquête pénale a révélé que les bilans de Wirecard pour les années 2015 à 2018 étaient incorrects et ne reflétaient pas de façon exacte la situation du groupe, selon l’accusation. Explication: une partie des produits comptabilisés, basés sur des services de paiements, ne provenaient pas de Wirecard mais de tiers, en raison de l’absence de licences propres ou parce que ces tiers exerçaient des activités à haut risque telles que la pornographie ou les jeux d’argent. Le but était de faire apparaître l’entreprise plus saine et performante qu’elle ne l’était en réalité.