New York: Le procès pénal de Donald Trump pourrait avoir lieu en 2024

Donald Trump s’estime «innocent» et victime d’une «chasse aux sorcières» politique dans ce dossier pénal.

Le juge de New York qui doit organiser le futur procès pénal historique de Donald Trump, inculpé depuis avril de fraudes, a demandé jeudi à l’accusation et à la défense de l’ancien président américain de convenir d’une date entre février et mars 2024.