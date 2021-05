Affaire Benalla : Le procès se tiendra du 13 septembre au 1er octobre

Alexandre Benalla sera jugé pour des violences commises lors de la manifestation du 1er mai 2018 et l’utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques.

M. Benalla, âgé de 29 ans et reconverti dans le privé, comparaîtra dans le premier volet pour «violences en réunion, immixtion sans titre dans l’exercice d’une fonction publique, port d’arme, usage public et sans droit d’un insigne, violation du secret professionnel et divulgation d’images de vidéoprotection».