Joggeur noir tué aux Etats-Unis – Le procès s’ouvre avec un seul Afro-Américain dans le jury

Joggeur noir tué aux États-Unis : Le procès s’ouvre avec un seul Afro-Américain dans le jury

En février 2020, Ahmaud Arbery était tué par trois Blancs dans l’État de la Géorgie. Lors de la sélection des jurés, tous les Noirs ont été écartés, sauf un. Un scandale, dénonce la famille.

Pris pour un cambrioleur

Le 23 février 2020, Ahmaud Arbery, 25 ans, faisait un jogging à Brunswick, en Géorgie, dans le sud-est des États-Unis, quand il avait été pris en chasse par trois hommes blancs, Gregory McMichael, 65 ans, son fils Travis, 35 ans, et un de leur s voisins, William Bryan, 52 ans. Après une altercation, le jeune McMichael avait ouvert le feu et tué le joggeur. Les trois hommes avaient ensuite assuré l’avoir pris pour un cambrioleur et avaient invoqué une loi de l’État de Géorgie autorisant de simples citoyens à procéder à des arrestations.